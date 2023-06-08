Главные новости к утру 8 июня

Гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению и придется отстраивать новую станцию. По его мнению на это может уйти минимум пять лет.

Английский футбольный клуб «Вест Хэм» стал победителем Лиги конференций. В финале он обыграл итальянскую «Фиорентину» в со счетом 2:1.

Херсонские власти заявили, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз после разрушения Каховской ГЭС. Пик наводнения смещается из города Алешки в Голую Пристань.

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и др.) решил закрыть свои магазины в России, а местное подразделение перевести на оптовые поставки. Подробнее.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на Запорожской АЭС есть запасные варианты подачи охлаждающей воды, поэтому ситуация на ЗАЭС не изменится в ближайшие месяцы.

Гражданин России получил огнестрельные ранения в грудь, туловище и плечо в результате нападения в городе Пхукет в Таиланде. Он находится в коме.

Общий объем продаж десяти крупнейших фармдистрибуторов в РФ за первый квартал 2023 года сократился на 11,2% год к году. На долю этих игроков приходится 69,7% всего рынка. Подробнее.

Всемирный банк оценит ущерб от разрушения Каховской ГЭС.

По итогам мая опрошенные «Ъ» банки отмечают рекордные объемы выдачи автокредитов. В прошедшем месяце в России было выдано 81 тыс. автокредитов почти на 118 млрд руб. Подробнее.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом по двум воздушным целям сработала система ПВО. Последствия на земле уточняются.

Суд в Иркутске арестовал двух человек, которые подозреваются в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо. По версии следствия, они сделали это за обещанное неизвестными кураторами денежное вознаграждение.

Иностранцы, которые оказались в Магадане из-за технической неисправности воздушного судна, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, вылетели в США на резервном самолете.

О предстоящих 8 июня важнейших событиях — в анонсах «Ъ».