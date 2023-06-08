Херсонские власти сообщили об увеличении скорости течения Днепра в 10 раз

Председатель правительства подконтрольной России части Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз после разрушения Каховской ГЭС. По его словам, пик наводнения смещается из города Алешки в Голую Пристань.

«В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Самая сложная ситуация в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий»,— написал господин Алексеенко в Telegram.

По словам главы правительства, во многие места спасатели могут добраться только на лодках. Они работают безостановочно, но людей, нуждающихся в помощи очень много, расстояния между населенными пунктами большие, добавил господин Алексеенко. При этом только из Голой Пристани эвакуировано уже более тысячи человек, отметил он.

Председатель областного кабмина также сообщил, что спасательная операция по-прежнему проходит под обстрелами Вооруженных сил Украины с правого берега Днепра, во многих местах нарушена связь.

7 июня глава администрации Голой Пристани Геннадий Недялков заявил, что город подтоплен почти на 80%, в некоторых районах вода доходит до крыш. По его словам, власти округа намерены за 7 июня эвакуировать 1–1,5 тыс. человек. До начала конфликта в городе жили 14 тыс. человек.

Каховская ГЭС обрушилась 6 июня. В Херсонской области ввели режим ЧС. Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказалось до 40 тыс. человек. Несколько городов и поселков оказались затоплены почти полностью. Россия и Украина обвиняют в случившемся друг друга. СКР возбудил дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Эрдни Кагалтынов