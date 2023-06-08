«Вест Хэм» победил «Фиорентину» со счетом 2:1 в финале Лиге конференций

Английский футбольный клуб «Вест Хэм» обыграл итальянскую «Фиорентину» в финальном матче Лиги конференций со счетом 2:1. Встреча прошла в Праге.

За английскую команду отличились Саид Бенрахма (62-я минута, пенальти) и Джеррод Боуэн (90-я минута). В составе «Фиорентины» гол на 67-й минуте забил Джакомо Бонавентура.

На 34-й минуте капитан «Фиорентины» Кристиано Бираги получил рассечение головы из-за брошенного с трибуны стакана с пивом. Ему оказали медицинскую помощь, и он продолжил игру.

Лига конференций — третий по значимости европейский клубный турнир после Лиги Европы и Лиги чемпионов. Турнир проводится с предыдущего сезона — 2021/2022. Тогда обладателем кубка Лиги конференций стала итальянская «Рома», обыгравшая в финале нидерландский «Фейенорд» со счетом 1:0.

Эрдни Кагалтынов