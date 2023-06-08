Всемирный банк оценит ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде сообщила в Twitter, что организация проведет оценку ущерба от разрушения Каховской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде

Фото: Eloisa Lopez, Reuters Управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде

Фото: Eloisa Lopez, Reuters

«Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом. Всемирный банк окажет поддержку Украине путем проведения оперативной оценки ущерба и потребностей»,— написала госпожа Бьерде.

Часть плотины Каховской ГЭС была разрушена рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища затопила прилежащие населенные пункты: города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. Всего в зоне затопления оказались до 40 тыс. человек. В Херсонской области ввели режим ЧС. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве плотины ГЭС.

Подробнее о реакции мирового сообщества на обрушение ГЭС — в материале «Дамба о двух концах».

Эрдни Кагалтынов