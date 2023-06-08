Суд в Иркутске арестовал двух подозреваемых в заказном поджоге трансформатора

Суд в Иркутске отправил под арест двух человек, которые подозреваются в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо. По версии следствия, они сделали это по заказу неизвестных кураторов в популярном мессенджере, сообщило «РИА Новости» ГУМВД по Иркутской области.

По информации правоохранительных органов, подстанция загорелась 31 мая. Силовики задержали троих мужчин 23 -26 лет, подозреваемых в поджоге трансформатора, передает агентство.

В региональном ГУМВД уточняют, что один из задержанных состоял в сообществе в неназванном популярном мессенджере, в котором откликнулся на «объявление о работе». Неизвестный «работодатель» предложил совершить поджог подстанции за денежное вознаграждение.

По версии следствия, подозреваемый привлек к совершению поджога своих друзей. Все трое совершали преступление, строго следуя инструкции кураторов из сообщества. В ведомстве сообщили, что в отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по статье о повреждении объектов жизнеобеспечения. Третий фигурант дела не был приговорен к аресту, суд обязал его прийти на заседание по явке.

Эрдни Кагалтынов