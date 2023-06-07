Следственный генерал оказался и прокурором, и судом

Как стало известно «Ъ», суд в Москве отказался прекратить уголовное преследование бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству криминального авторитета в 1999 году. Защита, обращаясь с ходатайством, указывала, что в деле Ильшата Гафурова для этого есть все основания, в том числе не отмененное в соответствии с требованием закона решение прокурора, который не обнаружил в его действиях состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На слушаниях в Савеловском райсуде столицы адвокат Ильшата Гафурова Александр Нарышкин заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования его подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 105 (убийство) УК.

Защитник опирался на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ильшата Гафурова, которое было вынесено прокурором еще в 2002 году.

Важно отметить, что в возбуждении уголовного дела было отказано по тем же обстоятельствам, которые сейчас инкриминирует экс-ректору главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР), а именно подстрекательство к убийству лидера айдаровской оргпреступной группировки Айдара Исрафилова.

Лидер ОПГ был застрелен в 1999 году в Москве. За это и другие преступления в Татарстане были осуждены лидеры оргпреступного сообщества (ОПС) из города Набережные Челны «29-й комплекс». Впоследствии они дали показания о причастности к ликвидации Айдара Исрафилова Ильшата Гафурова, с которым у него якобы был конфликт. Свою причастность к убийству ученый категорически отрицает.

Адвокат Александр Нарышкин подчеркнул, что решение прокурора так и осталось неотмененным. Для его отмены по закону, а также учитывая прошедшие годы, следствие или надзор должны были обратиться в суд. По материалам же самого расследования выходило, что прокурорское решение отменил не суд, а первый заместитель руководителя ГСУ СКР Юрий Тютюнник.

Жалобу защиты в Генпрокуратуру, которую оттуда переадресовали в СКР, начальник главка Денис Колесников отклонил, указав на обоснованность решения своего зама, так как приговорами судов по делу ОПС «установлены факты участия неизвестных лиц в приготовлении к убийству и убийстве Исрафилова». Однако Ильшата Гафурова нельзя отнести к неустановленным лицам, отметила защита, поскольку в ходе предварительного расследования он дважды был допрошен следствием в качестве свидетеля, а только потом последовало реабилитирующее его решение прокурора.

Судья, рассматривающая уголовное дело, посовещавшись сама с собой, ходатайство защиты отклонила, посчитав, что для его удовлетворения нет оснований. Теперь дело будет рассмотрено по существу. Ходатайствовать о том, чтобы в разбирательстве участвовали присяжные, защита и сам обвиняемый, известный и заслуженный татарский ученый, не стали.

Николай Сергеев