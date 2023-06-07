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Коммерсантъ FM
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Следственный генерал оказался и прокурором, и судом

Попытка защиты прекратить дело экс-ректора, обвиняемого в убийстве, не увенчалась успехом

Как стало известно «Ъ», суд в Москве отказался прекратить уголовное преследование бывшего ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству криминального авторитета в 1999 году. Защита, обращаясь с ходатайством, указывала, что в деле Ильшата Гафурова для этого есть все основания, в том числе не отмененное в соответствии с требованием закона решение прокурора, который не обнаружил в его действиях состава преступления.

Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Бывший ректор Казанского государственного федерального университета Ильшат Гафуров на заседании Савеловского районного суда

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На слушаниях в Савеловском райсуде столицы адвокат Ильшата Гафурова Александр Нарышкин заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования его подзащитного за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 105 (убийство) УК.

Защитник опирался на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Ильшата Гафурова, которое было вынесено прокурором еще в 2002 году.

Важно отметить, что в возбуждении уголовного дела было отказано по тем же обстоятельствам, которые сейчас инкриминирует экс-ректору главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР), а именно подстрекательство к убийству лидера айдаровской оргпреступной группировки Айдара Исрафилова.

Лидер ОПГ был застрелен в 1999 году в Москве. За это и другие преступления в Татарстане были осуждены лидеры оргпреступного сообщества (ОПС) из города Набережные Челны «29-й комплекс». Впоследствии они дали показания о причастности к ликвидации Айдара Исрафилова Ильшата Гафурова, с которым у него якобы был конфликт. Свою причастность к убийству ученый категорически отрицает.

Чем известен Ильшат Гафуров

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Адвокат Александр Нарышкин подчеркнул, что решение прокурора так и осталось неотмененным. Для его отмены по закону, а также учитывая прошедшие годы, следствие или надзор должны были обратиться в суд. По материалам же самого расследования выходило, что прокурорское решение отменил не суд, а первый заместитель руководителя ГСУ СКР Юрий Тютюнник.

Жалобу защиты в Генпрокуратуру, которую оттуда переадресовали в СКР, начальник главка Денис Колесников отклонил, указав на обоснованность решения своего зама, так как приговорами судов по делу ОПС «установлены факты участия неизвестных лиц в приготовлении к убийству и убийстве Исрафилова». Однако Ильшата Гафурова нельзя отнести к неустановленным лицам, отметила защита, поскольку в ходе предварительного расследования он дважды был допрошен следствием в качестве свидетеля, а только потом последовало реабилитирующее его решение прокурора.

Судья, рассматривающая уголовное дело, посовещавшись сама с собой, ходатайство защиты отклонила, посчитав, что для его удовлетворения нет оснований. Теперь дело будет рассмотрено по существу. Ходатайствовать о том, чтобы в разбирательстве участвовали присяжные, защита и сам обвиняемый, известный и заслуженный татарский ученый, не стали.

Николай Сергеев

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