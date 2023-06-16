По ходу тела

19 июня отмечается День неспешной прогулки. В 1979 году его учредил рекламщик Уилмер Рабе, которого раздражала повальная мода на бег трусцой. Высокие скорости, как он считал, не дают человеку настоящего отдыха, и он решил привлечь внимание к старому способу расслабления — неспешной прогулке. Вспоминаем, как и где гуляли великие и что им давали прогулки.

Текст: Ульяна Волохова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Федор Шаляпин, Михаил Чехов, Наталья Рахманинова, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин-младший, 1931

Фото: Российский национальный Музей Музыки Слева направо: Федор Шаляпин, Михаил Чехов, Наталья Рахманинова, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин-младший, 1931

Фото: Российский национальный Музей Музыки

1

Чарльз Диккенс считал, что прогулки для него жизненно необходимы: «Если бы я не мог ходить быстро и далеко, то я бы просто взорвался и погиб». Каждый день в 14.00 он прекращал работать и минимум на три часа уходил из дома. Если Диккенс писал новую книгу, то предпочитал гулять по городским улицам в поисках вдохновения и новых образов. В остальное время он любил гулять на природе, причем достиг такого мастерства в этом, что научился во время длинных прогулок дремать на ходу.

По утверждению самого Диккенса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Диккенс (стоит справа) с семьей, 1850

Фото: Kean Collection / Getty Images Чарльз Диккенс (стоит справа) с семьей, 1850

Фото: Kean Collection / Getty Images

2

Несколько летних сезонов подряд Сергей Рахманинов гостил у друзей в усадьбе на Хопре. Там он завел привычку ежедневных прогулок и часто уходил или уезжал на лошади в «одиночные экспедиции». Во время одной из таких экспедиций он нашел «лягушачье царство» и с тех пор отправлялся туда слушать кваканье каждый раз, когда в работе наступал кризис.

По воспоминаниям его ученицы и приятельницы Елены Жуковской

3

Петр Чайковский выходил на прогулку два раза в день. Первый раз после завтрака он шел гулять с кем-нибудь в компании, здоровался с дворовой собакой и болтал со всеми, кого встречал. Второй раз он выходил на улицу после обеда и час бродил в одиночестве, часто останавливаясь и делая пометки в блокноте. Вторая прогулка, как утверждал Чайковский, помогала ему отвлечься от бытовых забот и стимулировала музыкальные мысли.

По свидетельству самого Чайковского и воспоминаниям его знакомого Эдуарда Направника

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Чайковский, конец 1880-х

Фото: Дом-музей П.И.Чайковского в Клину Петр Чайковский, конец 1880-х

Фото: Дом-музей П.И.Чайковского в Клину

4

Марк Твен не любил гулять в одиночестве. Он считал, что пейзажи и запахи природы несут в себе утешение для глаз, души и чувств, но истинное очарование прогулки находил в разговоре. Когда ходьба синхронизируется с движением языка, кровь приливает к мозгу — и наступает высшее наслаждение.

По свидетельству самого Твена

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Твен, 1905

Фото: Courtesy Library of Congress / Getty Images Марк Твен, 1905

Фото: Courtesy Library of Congress / Getty Images

5

Иммануил Кант гулял каждый день после обеда. Обедать он любил в компании, но на прогулку ходил строго в одиночестве. Кант считал, что правила хорошего тона в такой ситуации подразумевают разговор, но во время него придется дышать ртом, а воздух холодный, что может привести к простуде. По этой же причине он пристально следил за темпом прогулки, чтобы не сбить дыхание и не вспотеть.

По утверждению его ученика Людвига Боровски

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордж Вольф. «Иммануил Кант на прогулке», 1924

Фото: G. Wolf; Koenigsberg museum Джордж Вольф. «Иммануил Кант на прогулке», 1924

Фото: G. Wolf; Koenigsberg museum

6

Артур Шопенгауэр гулял каждый день не менее трех часов. Если погода была хорошей, он брал своего пуделя и отправлялся пешком за город, где бродил по самым уединенным тропинкам и рощам, старательно избегая людей. В плохую погоду он выходил на прогулку по городским улицам. Во время ходьбы он бормотал себе под нос, часто на латыни, что пугало людей, и иногда мальчишки кидали ему в спину камни.

По утверждению его биографа Дэвида Картрайта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иоганн Якоб Эттлинг. «Философ Артур Шопенгауэр со своим пуделем», 1860

Фото: ullstein bild / Getty Images Иоганн Якоб Эттлинг. «Философ Артур Шопенгауэр со своим пуделем», 1860

Фото: ullstein bild / Getty Images

7

Александр Пушкин очень любил прогулки. Часто в путешествиях он отпускал карету вперед, а сам не спеша шел до следующей станции пешком (среднее расстояние между ямами тогда было 30–40 км). Часто на прогулку он брал четырехкилограммовую металлическую трость и во время ходьбы подбрасывал и ловил ее, «чтоб рука была тверже; если придется стрелять, чтоб не дрогнула».

По утверждению его биографа Петра Бартенева и воспоминаниям его знакомого Николая Логинова

8

Сёрен Кьеркегор гулял по несколько часов в день и считал прогулки залогом своей продуктивности. На улице он всегда передвигался в тени и, подобно троллям, не мог перешагнуть через ярко освещенный солнцем участок — Кьеркегору казалось, что свет отвлекает его от мыслей. Если возможности выйти на прогулку не было, он быстрым шагом ходил по комнате и воображал места, по которым обычно гулял.

По воспоминаниям его секретаря Израэля Левина

9

Дмитрий Менделеев терпеть не мог гулять без цели. Летом в деревне он брал с собой кого-нибудь из своих детей и рассказывал ему о растениях, которые встречались по пути. А зимой в Петербурге, отправляясь на прогулку, заявлял, что идет купить фруктов или сладостей, и очень медленно брел до ближайшей лавки, но нередко бросал это занятие и брал извозчика.

По воспоминаниям его племянницы Надежды Капустиной-Губкиной

10

Уинстон Черчилль не любил интенсивных прогулок, но каждый день совершал небольшой круг по саду своего поместья, кормил лебедей и рыб в пруду, а затем садился на крыльцо с солнечной стороны дома поразмышлять и подремать. Если отвлечься от тяжелых мыслей было сложно, Черчилль читал вслух стихи.

По свидетельству самого Черчилля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уинстон Черчилль, 1939

Фото: Topical Press Agency / Getty Images Уинстон Черчилль, 1939

Фото: Topical Press Agency / Getty Images

11

Ирина Одоевцева покупала у уличных мальчишек букет цветов и шла с ним гулять по городу, воображая, что гуляет по саду, где цветет сирень, жасмин и черемуха. Часто в таких прогулках ее сопровождал Николай Гумилев, которому очень нравилась эта игра, в честь которой он даже сочинил стишок: «Снова идем мы садами / В сумерках летнего дня, / Снова твоими глазами / Смотрит весна на меня».

По утверждению самой Одоевцевой

12

Марина Цветаева гуляла много, быстрым шагом и могла пройти более 30 км. В прогулках чаще всего преследовала какую-нибудь цель: «Дойти до…, взобраться на…; радовалась более, чем купленному, „добыче": собранным грибам, ягодам и <...> хворосту, которым топили печи».

По воспоминаниям ее дочери Ариадны Эфрон

13

Фридрих Ницше несколько зим подряд провел в Ницце и обзавелся там любимым маршрутом для прогулок. Он пролегал по крутой скалистой дороге в мавританскую деревню Эз, подъем и спуск к деревне занимали около двух часов. В размышлениях о третьей части «Так говорил Заратустра» он мог за день четыре раза подняться и спуститься с горы.

По утверждению самого Ницше

14

Никола Тесла считал, что прогулки полезны для его рабочего процесса, и имел на это самые веские причины. В 1882 году он с другом отправился в парк Будапешта, чтобы посмотреть на закат. На этой прогулке ему пришла в голову идея использовать вращающееся магнитное поле в электродвигателе: «Тысячи вспышек огня кружились, тысячи пылающих красок. Я вспомнил Фауста, процитировал его строки и затем, как в тумане, увидел магнитное поле и вращение индукционного мотора. Я увидел их в Солнце!»

По утверждению самого Теслы

15

Любимым местом прогулок Ивана Гончарова был пляж Рижского взморья. Ему нравилось бродить по береговой линии, по мелкому песку и размышлять. Часто он так углублялся в мысли, что забывал о строгой регламентации мужских и женских часов для купания, и женщинам приходилось прогонять его с пляжа.

По воспоминаниям его приятельницы Веры Спасской

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