Роспотребнадзор изъял из оборота больше 37 тыс. литров напитков «Мистер сидр»

Из оборота изъяли 37,6 тыс. литров напитков «Мистер сидр», из-за отравления которыми умерли почти 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Самые большие объемы напитков изъяли в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Также продукцию обнаружили и убрали из продажи во Владимирской, Рязанской, Самарской и Ульяновской областях, Мордовии, Республике Марий Эл и Пермском крае.

На данный момент известно о почти 30 погибших из-за отравления алкогольными напитками под брендом «Мистер сидр»: 18 в Ульяновской области, 7 — в Самарской, 2 — в Нижнем Новгороде и 1 — в Удмуртии. Еще десятки человек находятся в больницах.

По данным МВД, в пробах «Мистера сидра» есть примеси метанола и этилбутирата. «Мистер сидр» выпускало ООО «Анди» в Самарской области. В Ульяновской области задержали предпринимателя Анара Гусейнова, которому принадлежит производство напитков. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, до десяти лет заключения). Оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Мистер сидр" отравил всю отрасль».

Олеся Павленко