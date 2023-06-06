Путин наградил орденами Мужества Прилепина и его погибшего при теракте соратника

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества писателя и экс-депутата Захара Прилепина, машину которого подорвали в начале мая в Нижегородской области. Его соратник Александр Шубин, погибший при взрыве, награжден орденом посмертно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Audi Q7 господина Прилепина 6 мая был подорван в поселке Пионерское в Нижегородской области около 11:00. Туда он приехал к родственникам после возвращения из Донбасса, где проходил службу в одном из батальонов. В результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Обвиняемый в подрыве автомобиля Александр Пермяков заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Как следует из указа главы государства, орденом Александра Невского награжден президент Республики Сербской Милорад Додик. 23 мая господин Путин во время встречи в Москве с господином Додиком поблагодарил его за нейтральную позицию и сдержанность по ситуации на Украине.

О покушении на Захара Прилепина читайте в публикации «Ъ» «Мина для писателя».