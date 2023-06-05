Ходаковский рассказал о первом применении Украиной в бою в ДНР танков Leopard

Замначальника Главного управления Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что в зоне боевых действий в Донбассе появились переданные Украине западными странами танки Leopard. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили танки немецкого производства на этом участке фронта.

«Впервые на нашем тактическом участке увидели Leopard. Как я и предполагал вчера, почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до 30 единиц бронетехники»,— отметил господин Ходаковский. По его словам, ВСУ активизировались на всех направлениях линии фронта в ДНР и пытаются наступать, «нащупав слабые места» российских сил.

3 июня фотографии первых переданных армии Украины танков Leopard, полученных от западных государств, которые якобы уже находятся вблизи фронта, также опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Однако канал утверждал, что на фронте они еще не появились. Кроме того, именно этими танками сама Украины анонсировала скорое контрнаступление в ролике, в котором появился главком ВСУ Валерий Залужный.

Минобороны ночью 5 июня сообщило о том, что утром 4 июня ВСУ провели крупномасштабное наступление на пяти участках на Южно-Донецком направлении. Оборонное ведомство сообщило, что украинской армии не удалось достичь целей. Командование ВСУ отрицает информацию о начале масштабного контрнаступления: представитель украинской армии сообщил Reuters, что заявления о начале наступательных действий являются «фейками».

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Александр Кислов