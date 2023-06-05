Пушилин рассказал о тяжелой ситуации на флангах Бахмута

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на флангах под Бахмутом (Артемовском) остается очень тяжелой. В то же время он подчеркнул, что российские вооруженные силы ее контролируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая. И также мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит»,— сказал Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Врио главы ДНР отметил, что обстрелы, в том числе за счет использования артиллерии и беспилотников, осложняют работу созданного местными властями «штаба по оказанию помощи освобожденным территориям».

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии города. Затем о контроле над городом сообщило Минобороны России. 1 июня командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение на флангах Бахмутского направления приостановлено по решению командования.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».