В Англии проведут эксперимент с введением безусловного базового дохода

В Англии в рамках эксперимента впервые будет опробовано введение безусловного базового дохода (ББД). Участникам эксперимента в течение двух лет будут ежемесячно выплачивать по £1600 без всяких условий.

Инициатор программы — аналитический центр Autonomy, отберет 30 человек, живущих в Джарроу на северо-востоке Англии и в округе Ист-Финчли на севере Лондона. Никаких условий использования этих средств или каких-то иных требований к участникам эксперимента предъявляться не будет. В течение двух лет они имеют полное право не работать, если у них не будет такого желания. Но даже если они будут работать и получать значительную зарплату, они будут продолжать получать на свой банковский счет £1600 ежемесячно. За участниками будут наблюдать эксперты Autonomy, чтобы оценить влияние ББД на их жизнь.

Как отмечает директор исследовательских программ в Autonomy Уилл Стронг, сумма £1600 — «весьма значительная». «ББД обычно покрывает базовые нужды людей, но мы хотим посмотреть, какой эффект такая крупная сумма, выдаваемая без всяких условий, окажет на психическое и физическое здоровье людей, захотят ли они при этом работать, или нет»,— пояснил он. По мнению экспертов Autonomy, «в ближайшие годы обществу все равно потребуется какая-то форма ББД, учитывая изменение климата, технологические сбои и промышленную перестройку». Поэтому, считают они, необходимо уже сейчас подготовиться к этому и разобраться с эффективностью этой меры.

Аналогичные программы ББД проводились в прошедшие десятилетия в разных городах, регионах или странах мира, включая Россию, Германию, Индию, Канаду, США, Кению и многих других. В настоящий момент такая программа идет в Уэльсе, где участники получают те же £1600 в месяц.

Алена Миклашевская