Медтехника испытывает синдром дефицита

В России попробуют импортозаместить медицинское оборудование. Массовый выпуск аппаратуры для УЗИ, реанимации, анестезии анонсировал Ростех. К 2030 году госкорпорация планирует в четыре раза нарастить свое присутствие на рынке. Сейчас на нем доминируют производители из недружественных стран. После того, как многие из них прекратили продажи в России, медицинская техника зарубежного производства осталась без официального ремонта. Вместе с тем врачи и представители столичных клиник сообщили “Ъ FM”, что у некоторых аппаратов альтернатив нет. С подробностями — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

General Electric, Siemens, Drager, Toshiba, Philips — на долю этих компаний до сих пор приходится около 70% медицинского оборудования в России. Больше года с него буквально сдувают пылинки. Производители закрыли местные офисы вместе с сервисами обслуживания, тем временем некоторые аппараты для анализа крови, например, от Siemens, работают только на родных реагентах.

На этом фоне, говорят поставщики, вырос спрос на китайские аналоги. При этом производительность и спектр тестов у систем из КНР скромнее, отметил гендиректор компании-поставщика «Альгимед» Дмитрий Славашевич:

«Яркий пример — аллергология. Есть технология на иммуночипах американской корпорации Thermo Fisher Scientific, но они тоже остановили все отгрузки. Там была панель, которая содержала порядка 113 показателей для определения аллергии не в общем, например, на кошек, а на отдельную породу, или не просто на березу, а на определенные ее виды.

У китайцев таких аналогов нет, так как этот игрок — монополист. В принципе, все пациенты в России, которые страдают от аллергии, остались без такого продвинутого уровня диагностики».

В случае с аппаратами УЗИ проблемы ограничились временной нехваткой расходников вроде геля или бумаги для принтера. Тем не менее, чтобы снизить риск спонтанных поломок, приходится чаще проводить профилактический техосмотр, рассказал невролог, главврач клиники «Институт остеопатии Мохова» Владимир Белаш.

По его словам, американские сканеры там постепенно замещают корейскими: «Аппараты фирмы китайской Mindray — достойный вариант. У нас тестировался переносной ультразвуковой сканер, он более устойчив к каким-то механическим воздействиям, в него добавлена функция сенсорного дисплея, что ускоряет процесс измерения.

Из других моментов — у некоторых аппаратов УЗИ, а конкретно американской General Electric, есть индивидуальные запатентованные авторские программы дополнительной визуализации, которых нет на китайских.

Это было дополнительным удобством для доктора, улучшало четкость картинки, помогало оценить определенные параметры кровотока.

Но, например, в онкологических центрах исходно устанавливаются аппараты другого уровня, огромные, стационарные, стоимостью 120-130 млн руб. И, как правило, они представлены единично в медицинских организациях в крупных городах».

Почти безальтернативной нейрохирурги называют импортную оптику, КТ-навигацию и эндоскопы. Без операционных микроскопов, отмечают врачи, лечить аневризмы или опухоли головного мозга придется как в 1970-х. Пациенты, опасаясь такой перспективы, стали чаще интересоваться установкой нейростимуляторов, поделился руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ Алексей Кащеев:

«Весь прогресс нейрохирургии в последние десятилетия в основном происходит в оптике. Без этого работа остановится. Я знаю, что у некоторых коллег на работе персонал буквально стращают, чтобы, не дай бог, техника не сломалась.

Вместе с тем российские аналоги С-дуги, то есть интраоперационного рентгена, есть, но очень сильно уступают западным, начиная с невозможности записать какую-то часть изображения или рентгеноскопии на флешку и заканчивая габаритами.

Понятно, что врачи могут стоять с неудобной С-дугой, работать с тупыми ножницами или не с микроскопом, а надев на голову лупы.

Лупы, кстати, российские существуют. Проблема в том, что это все будет сказываться на качестве помощи и безопасности пациента».

Во многом проблем избежали репродуктологи. В сети MD Group «Мать и дитя» “Ъ FM” заявили, что их зарубежные партнеры продолжают поставлять эмбриоскопы и другое оборудование для ЭКО через третьи страны.

При этом год назад были проблемы с импортом реагентов, из-за чего, в частности, не удавалось оперативно получать результаты генетических тестов, рассказала гендиректор клиники репродуктологии «Скайферт» Любовь Виноградова:

«Вот у нас есть наркозный аппарат немецкого производства. И мы были вынуждены искать бывших сотрудников-инженеров этой компании, которые в частном порядке обслуживали технику и заказывали к ней запасные части. Но из ключевой техники — инкубаторы, микроскопы — все осталось, действительно с этим нет проблем.

Вместе с тем мы вынуждены были поднять где-то на 15-20% стоимость услуг. Произошел скачок спроса со стороны пациентов, даже тех, кто планировал проводить программу ЭКО чуть позже. Они предпочли оплатить ее пораньше, чтобы зафиксировать эту сумму».

Программное обеспечение — отдельная проблема. Те же эндоскопы работают только с оригинальным ПО. Пока обновления доступны, но собеседники “Ъ FM” не исключают, что производители закроют такую возможность для России.

Физические же поставки могут нарушить ограничения Евросоюза. В феврале 2023-го отдельные виды медицинской электроники попали в список товаров двойного назначения, а в ЕС обещают только жестче пресекать реэкспорт.

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Елизавета Скобцова