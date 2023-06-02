Главные новости к утру 2 июня

США объявили о прекращении передачи России информации о стратегических вооружениях. Обмен данными осуществлялся в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях, в котором РФ приостановила участие. Подробности

РПЦ подтвердила, что «Троицу» Андрея Рублева привезут в храм Христа Спасителя 4 июня. Икона пробудет там до 18 июня.

Рядом с Курском система ПВО ночью сбила несколько украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, не приведя подробностей.

В Брянской области в результате обстрела загорелся жилой дом, сообщил губернатор Александр Богомаз. Информации о пострадавших нет.

Как узнал «Ъ», Минпромторг совместно с российскими производителями рассматривает ограничение параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, включая Acer, IBM, Dell. Российские вендоры считают, что нужно запретить поставки оборудования, чьи аналоги производят в стране.

Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга. Теперь решение должен утвердить президент США Джо Байден.

Как стало известно «Ъ», онлайн-ритейлер Otto продал все свои активы в России — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость стоимостью 2,3 млрд руб. досталась оператору складов Multicold на 50% дешевле.

В вооруженных силах РФ в 2023 году сформируют два военных округа — Московский и Ленинградский, а также общевойсковую и воздушную армии. Об этом заявил замначальника Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Как узнал «Ъ», рыбопромышленники попросили правительство возобновить субсидирование железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центр страны. Оно было остановлено из-за исчерпания лимитов.

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