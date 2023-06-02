Брянский губернатор сообщил о пожаре в жилом доме в результата обстрела

Село Ломаковка Стародубского муниципального округа обстреляли со стороны Украины, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, но в результате обстрела загорелся жилой дом. На месте работают оперативные службы, уточнил он в Telegram.

В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 28 мая после обстрела в области произошел лесной пожар на площади 80 га. 31 мая регион за сутки атаковали около 10 дронов, пострадавших и разрушений не было.

Лаура Кеффер