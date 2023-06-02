Сенат США одобрил законопроект о потолке госдолга

Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга. В поддержку документа проголосовали 63 сенатора, против высказались 36, сообщает AP.

Палата представителей США большинством голосов одобрила проект закона в среду, 31 мая. Теперь его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Законопроект позволяет приостановить действие потолка госдолга США, установленного в размере $31,4 трлн, до 1 января 2025 года взамен на ограничение бюджетных расходов. Соответствующее соглашение было достигнуто господином Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти после того, как американский Минфин предупредил об исчерпании резервов для покрытия расходов уже к 5 июня.

Подробности — в материале «Ъ» «Занимать больше, тратить меньше».

Лаура Кеффер