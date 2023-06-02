Главные анонсы 2 июня

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный».

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иски музыканта Семена Слепакова, телеведущего Максима Галкина, блогера Ильи Варламова к Минюсту из-за внесения их в список иностранных агентов.

В Москве пройдет пресс-конференция главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, в рамках которой будут озвучены результаты работы лиги и подведены итоги трехлетней деятельности в составе Общественной палаты РФ.

В Москве пройдет заседание группы высокого уровня совета министров союзного государства России и Белоруссии.

Молдавия планирует возобновить почтовое сообщение с Россией.

Румынию посетит с визитом король Великобритании Карл III.

В Оттаве состоится визит премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Запланированы переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.