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Коммерсантъ FM
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«Скрытые барьеры весьма динамичны»

Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна

О преимуществах России как крупнейшего экспортера пшеницы в мире, об адаптации к торговым барьерам и конкуренции “Ъ” рассказал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Эдуард Зернин

Эдуард Зернин

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Эдуард Зернин

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

— С чем вы связываете результаты экспорта зерна в сезоне 2022/23 года?

— Это результат фокусирования на приоритетных рынках и зерновой дипломатии. Оказавшись в начале сезона в определенной изоляции, вызванной отказом ряда международных игроков от работы с нами, мы направили все усилия на укрепление прямых контактов с главными покупателями российского зерна, в чем очень помог Минсельхоз. Стратегия сработала, мы доминировали весь сезон на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а это крупнейшие импортеры зерна в мире.

— Первые оценки аналитиков на сезон 2023/24 года достаточно оптимистичные, некоторые даже допускают новый рекордный вывоз. Вы с этим согласны?

— Думаю, они близки к реальности. Важно понимать, что оптимистичные прогнозы звучат не только по нашему урожаю, но и по урожаю в других странах. Это означает усиление конкурентной борьбы на мировом рынке и низкие цены.

— Какие сдерживающие российский экспорт факторы остаются? Скрытые торговые барьеры, о которых много говорилось, еще действуют?

— Как оказалось, мы не только готовы ко многим трудностям, но и умеем быстро адаптироваться к новой реальности. Но и скрытые барьеры весьма динамичны. Мы постоянно находимся в поиске оптимальных решений.

В текущем сезоне мы потеряли ряд стран, банки которых не смогли проводить платежи за зерно российского происхождения, но нарастили объемы поставок в страны, которые справились с проблемой расчетов. Надеюсь, в новом сезоне найдем вариант системного решения проблемы платежей и вернем рынки выпавших стран.

— По прогнозам Россия в будущем сезоне останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Дает ли какие-то преимущества большая доля на мировом рынке экспортерам российской пшеницы?

— Нас знают и нам доверяют практически во всем мире. Как с точки зрения рыночной репутации игроков, так и качества нашего продукта. Сегодня аргумент «качество нашего зерна устраивает других покупателей» имеет реальный вес в переговорах, который подкреплен объемами продаж. Это помогает в открытии новых рынков и приобретении новых клиентов.

— Российские официальные лица продолжают обсуждать условия выполнения зерновой сделки, в частности требовать подключения Россельхозбанка к SWIFT. Эти договоренности могут повлиять на отечественный зерновой экспорт и бизнес экспортеров?

— Безусловно, подключение Россельхозбанка к SWIFT существенно снизило бы трансакционные риски и издержки. Мы бы смогли вернуться к практике долгосрочного планирования поставок. Когда банк меняется каждый месяц, сделать программу практически нереально.

— Перед новым сезоном о прекращении экспорта зерна из РФ заявили сразу три глобальных трейдера, одновременно стало известно о планах новых местных игроков развивать этот бизнес. Ждете ли, что это скажется на конкуренции и рынке в целом?

— Наш рынок — один из самых высококонкурентных. За долю ушедших будут бороться в первую очередь лидеры, имеющие емкую инфраструктуру. Что касается новичков, то я больше верю в начинания агрохолдингов, чем в проекты финансовых инвесторов. Опыт подсказывает, что только амбиций и денег бывает недостаточно для успеха.

— Ваша агрокорпорация «Био-Тон» осенью 2022 года тоже вошла в Союз экспортеров зерна. Какие у вас планы на ближайший сезон?

— У нас своя стратегия, мы фокусируемся не столько на трейдинге, сколько на выстраивании долгосрочных прямых цепочек поставок. Имея в базе собственный урожай, сделать это гораздо проще.

Интервью взял Анатолий Костырев

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