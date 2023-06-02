Цена вопроса

Снижение цен на пшеницу на мировых рынках продолжается уже около года, и основная причина — высокое экспортное предложение зерна. Таковы особенности экономических циклов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Снитко

Фото: Из личного архива Дарья Снитко

Фото: Из личного архива

Когда котировки на пшеницу обновляли исторические максимумы, во многих регионах мира привлеченные высокими ценами сельхозпроизводители увеличивали посевные площади. В 2022 году Россия получила рекордный валовой сбор пшеницы — более 104 млн тонн, что, конечно же, сказалось на мировом балансе и привело к росту запасов. А сегодня увеличение валового сбора пшеницы, согласно первым оценкам, уже прогнозируется во многих регионах мира, в том числе во входящей в тройку мировых производителей Индии, странах ЕС и соседнем Казахстане.

Другой вопрос, насколько низким выглядит текущий уровень котировок, если сравнивать с другими историческими периодами. По данным Центра ценовых индексов Газпромбанка, который начал рассчитывать индекс цен на российскую пшеницу на базисе FOB Новороссийск, в конце мая средняя стоимость российской пшеницы была на уровне $240 за тонну. В 2018 году российская пшеница в среднем стоила $216 за тонну, в 2019 году — $213 за тонну. А в период c 2015 по 2020 год цены на российскую продовольственную пшеницу постоянно находились в диапазоне $200–250 за тонну.

С одной стороны, сегодняшняя коррекция мировых цен ожидаема и уровень соответствует долгосрочным тенденциям. Но, безусловно, у сельхозпроизводителей как в России, так и во всех других странах мира с 2019 года существенно возросли издержки на выращивание зерновых. В частности, даже данные Росстата говорят о том, что себестоимость в сельском хозяйстве в среднем с 2021 года увеличилась на 15% в расчете на единицу продукции.

В условиях подобной коррекции цен нормально ожидать сокращения сева культуры. В текущем году, по данным Минсельхоза, площади под пшеницей в России не сократятся. Но прошлогодний урожай, который оказался рекордным благодаря погоде, повторен не будет. Большинство экспертов оценивают сбор пшеницы в 78–84 млн тонн, что тем не менее выше средних многолетних значений. Определенно, в 2024 году можно ожидать снижения и площадей, но скорее основное сокращение будет в других странах — от США и Канады до Австралии.

Прошлые циклы снижения мировых котировок на продовольствие продолжались достаточно длительное время. Коррекция цен, начавшаяся в 2008 году с глобальным финансовым кризисом, длилась два года и была прервана неурожаем в Причерноморье в 2010 году. После 2012 года, когда сокращение валового сбора пшеницы в России вызвало рост цен в мире, коррекция продолжалась уже четыре года. Вполне вероятно, что в долгосрочном плане цены на пшеницу могут опуститься ниже текущих уровней, но останутся выше $200 за тонну, если не случится глобальных потрясений вроде масштабной засухи в том или ином регионе.

Конечно, пропорционально снижению цен сократится экспортная выручка российского АПК, которая в 2022 году достигла рекордных $41,6 млрд. Внутренние цены на зерно демпфируются пошлиной, что несколько отвязало динамику мировых цен от внутрироссийских. Но в любом случае доходность в зерновом комплексе будет снижаться. А это потребует и увеличения выращивания других культур сельхозпроизводителями, и поиска новых экспортных направлений, и увеличения доли в экспорте переработанной продукции, например, муки и продуктов крахмалопаточной промышленности.

Дарья Снитко, вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка