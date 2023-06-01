УФАС потребовало отличия

Комиссия управления ФАС по Башкирии предписала уфимской автошколе прекратить использовать название «Випберкут». Решение принято по заявлению автошколы «Беркут» о возможном нарушении антимонопольного законодательства. В процессе разбирательств выяснилось, что компании-оппоненты располагаются в 250 м друг от друга и связаны не только похожим названием — в разное время в них работали одни и те же сотрудники. Один из них — супруг владелицы новой автошколы Сергей Беркута — объяснил, что они не заимствовали наименование компании у его бывшего работодателя, а назвались собственной фамилией. Юристы считают, что шансы на отмену решения минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии усмотрело признаки недобросовестной конкуренции в действиях уфимской автошколы «Випберкут». О возможном нарушении антимонопольного законодательства в ведомство пожаловалась конкурирующая компания «Беркут». Ее представитель указал на схожесть двух названий до степени смешения, а также обратил внимание, что конкурирующей автошколой владеет Ильмира Беркута — супруга Сергея Беркуты, до мая 2022 года работавшего в «Беркуте». Офис «Випберкута» располагается в 250 м от входа в автошколу «Беркут», добавил он в УФАС.

В качестве доказательств недобросовестной конкуренции компания предоставила скриншоты переписки в мессенджере, в которых клиентам «Беркута» сообщалось о приостановке деятельности автошколы и было предложено написать заявление о возврате денег за обучение. Заявитель полагает, что это было сделано конкурентами, следует из материалов УФАС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Беркут» зарегистрировано в Уфе в июле 2020 года. Владельцем компании является Салават Мустаев. В 2022 году компания получила 581 тыс. руб. чистой прибыли при выручке 14,4 млн.

ООО «Випберкут» зарегистрировано в июне 2022 года в Чишмах. Учредитель — Ильмира Беркута. В 2022 год «Випберкут» получил 1 млн руб. выручки, чистый убыток составил 183 тыс. руб.

Комиссия антимонопольного ведомства пришла к выводу, что действия «Випберкута» направлены «на незаконное получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности за счет нарушения правил конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами и лишают добросовестных участников товарного рынка возможности на получение прибыли». Компании было выдано предписание о необходимости в течение пяти месяцев сменить название автошколы.

Сергей Беркута сообщил «Ъ-Уфа», что ранее был партнером владельца «Беркута». В этой же компании директором и инструктором работали две его сестры. Наименования «Беркут» он считает личным брендом, поскольку это слово производное от его фамилии: «Компанию я назвал в честь отца, который много лет работал инструктором в автошколе БРУКК».

Он также подтвердил факт рассылки уведомлений о приостановлении деятельности «Беркута», объяснив, что в тот момент в автошколе происходили регистрационные изменения. По его словам, руководитель компании (его сестра) предупредила об этом клиентов, чтобы не нести ответственность по возможным претензиям.

Господин Беркута заявил, что не согласен с решением и предписанием УФАС, и намерен оспорить их законность в арбитражном суде.

Адвокат коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин полагает, что шансы обжаловать решение УФАС минимальны. Он отмечает, что комиссия антимонопольной службы тщательно проанализировала действия обеих сторон. «Фактически обстоятельства сводятся к следующему: две организации имеют схожее до степени смешения фирменное наименование. Одна из них стала рассылать клиентам своего конкурента уведомления о том, что с ним не все в порядке и, чтобы спасти свои деньги, надо поменять организацию, которая оказывает соответствующие услуги. Юридических оснований для отмены решения ФАС в арбитраже нет»,— считает он.

В случае, если установлен факт рассылки писем с порочащей деловую репутацию информацией, предписание прекратить такого рода действия являются самой мягкой мерой из всех имеющихся, добавил господин Энтин.

«Если не согласная с решением УФАС сторона обратится в суд, то другая сторона на этом основании может ставить вопрос о причинении вреда деловой репутации и говорить не только об административных мерах, но и взыскании ущерба, причиненного деловой репутации в целом»,— считает господин Энтин.

Наталья Балыкова