Песков: атаки Украины на Белгородскую область не окажут влияния на ход военной операции

Атаки Украины на Белгородскую область не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что президент России Владимир Путин находится в контакте с властями Белгородской области.

«Нет, безусловно, никакого влияния на ход военной операции это оказать не может, но по нюансам я здесь не уполномочен что-либо говорить»,— сказал господин Песков на брифинге.

Дмитрий Песков пояснил, что главные вопросы обсуждений между Владимиром Путиным и местными властями — помощь жителям региона, в том числе поддержка в переселении тех, «кто в этом нуждается и кто изъявляет желание». Он также получает оперативную информацию «от военных, и от спасателей, и от представителей муниципальных и региональных властей Белгородской области».

Сегодня утром, 1 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за последнюю ночь Шебекино обстреляли три раза со стороны Украины. Пострадали восемь человек, погибших нет. Позже днем он написал об еще одном обстреле города, один человек получил ранения. Господин Гладков также сообщал, что докладывает Владимиру Путину о ситуации в регионе.

Также сегодня утром член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и военкор Александр Коц, а также Telegram-каналы Baza и Shot сообщили о боях на российско-украинской границе. О заходе на территорию России заявил «Русский добровольческий корпус» (РДК) — созданное при ВСУ, которое, как утверждается, состоят из россиян. Ранее члены РДК заходили на территорию России.

В ответ власти Белгородской области заявили, что информация о прорыве диверсантов в шебекинском направлении ложная. Вячеслав Гладков говорил, что «противника на территории Белгородской области не было и нет». В свою очередь Минобороны России заявили, что армия и пограничники ФСБ сорвали «новую попытку киевского режима провести террористический акт» в районе Шебекино. В ведомстве заявили, что около 3:00 «украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками», предприняли попытку пересечь границу.

Что происходит на 463-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко