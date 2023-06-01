Командующий сухопутными войсками Украины объявил о приостановке продвижения на флангах Бахмутского направления

Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что продвижение на флангах Бахмутского направления (Бахмут, другое название Артемовск) приостановлено по решению командования. По словам господина Сырского, сейчас украинская сторона сосредоточилась на восстановлении боеспособности своих частей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zohra Bensemra / Reuters Фото: Zohra Bensemra / Reuters

«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений»,— рассказал он в интервью «Украинской правде».

По словам Александра Сырского, «формат операции», проводимой в Бахмуте, изменили после вывода подразделений ЧВК «Вагнер» и заменой их на армейские и десантные части. «Нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье»,— добавил он. О выводе своих подразделений из города основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил 25 мая.

В то же время врио Донецкой народной республики Денис Пушилин утверждает, что ВСУ предпринимают попытки атаковать Бахмут по флангам, но их действия купируются силами вооруженных сил России.

«Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции. На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями»,— сказал господин Пушилин (цитата по ТАСС).

Бои за Бахмут шли с лета 2022 года. 20 мая Евгений Пригожин заявил о взятии города Артемовска. Затем о контроле над городом сообщило Минобороны России. По оценке Евгения Пригожина, при взятии города было убито 20 тыс. человек, еще столько же ранено. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не взяла город и в нем по-прежнему остаются украинские военные.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева