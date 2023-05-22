Складские запасы оптимизма

Институт экономической политики имени Гайдара (ИЭП) опубликовал первые майские оценки конъюнктуры в промышленности, зафиксировав «сохранение максимального с начала СВО и "санкционной войны" уровня оптимизма» на предприятиях. «Все исходные показатели, используемые при расчете индекса промышленного оптимизма ИЭП, оставались на лучших значениях для последних 15 месяцев»,— фиксирует автор исследования Сергей Цухло.

Напомним, опережающие индикаторы состояния дел в промышленности Росстата и PMI S&P в апреле, напротив, притормозили после подскока в марте из-за ограничений со стороны рынка труда, хотя и остаются высокими (см. “Ъ” от 10 мая). Да и стабилизация оценок ИЭП в мае, заметим, неповсеместна. После заметного подскока в апреле в мае компании несколько уменьшили оценки фактических спроса и выпуска (впрочем, динамика фактического выпуска не включается ИЭП в расчет ИПО). Оценки спроса в марте избавились от снижения, а в апреле—мае стали положительными и «достигли уровня "довоенного" февраля 2022 года», данные выпуска же говорят о сохранении в мае роста производства, начавшегося еще в марте (см. “Ъ” от 26 апреля), но оценки снизились до уровня марта, хотя в апреле были близки к постковидному пику августа 2021 года.

Планы выпуска, которые в марте сильно росли и достигли уровня февраля 2022 года, в апреле—мае тоже стабилизировались. И если по данным Росстата и S&P основным ограничением для дальнейшего бурного роста оптимизма в промышленности стали кадры, то в ИЭП косвенно фиксируют и стабилизацию ожиданий спроса — баланс оценок запасов готовой продукции еще в феврале стабилизировался около нуля (см. график). «Такое значение этого показателя в течение четырех месяцев говорит о том, что российская промышленность уверенно контролирует ситуацию с этим видом запасов, избавилась от пессимизма, но не имеет еще достаточно оптимизма для перехода к поддержанию управляемого избытка на своих складах готовой продукции»,— поясняет господин Цухло.

Заметим, восстановление запасов при росте бюджетного и частного спроса должно стать одной из основных причин перехода экономики к росту в 2023 году, но сможет ли промышленность перейти к наращиванию запасов, пока неизвестно.

Артем Чугунов