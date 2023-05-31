Красноярское отделение «Единой России» предложило кандидатуру экс-губернатора региона Усса в Совфед

Отделение «Единой России» (ЕР) в Красноярском крае предложило руководству партии кандидатуру бывшего губернатора региона Александра Усса на должность сенатора в Совете Федерации (СФ), сообщила «Ъ» пресс-служба регионального отделения ЕР. Сейчас господин Усс является депутатом заксобрания Красноярского края от ЕР.

«Кандидатура (Александра Усса.— “Ъ”) находится на согласовании генсовета»,— заявила пресс-служба. Должность сенатора от Красноярского края освободилась после того, как Валерий Семенов сложил свои полномочия в связи с переходом на должность вице-губернатора региона.

25 мая красноярское отделение ЕР обратилось с просьбой о передаче Александру Уссу вакантного мандата депутата местного заксобрания. Место освободилось в середине мая, когда Николай Креминский сдал мандат, сославшись на личные обстоятельства.

Александр Усс ушел в отставку с поста губернатора Красноярского края в апреле нынешнего года. Тогда после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он говорил, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края».

Подробнее о карьерных перспективах Александра Усса — в материале «От мандата до сената».

Эрдни Кагалтынов; Валерий Лавский, Новосибирск