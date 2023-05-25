Красноярский экс-губернатор Александр Усс получил возможность стать депутатом заксобрания и сенатором

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс станет депутатом законодательного собрания региона. О том, что региональное отделение «Единой России» обратилось с просьбой о передаче ему вакантного мандата, сообщили в крайизбиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Усс получит мандат Николая Креминского, который сдал его в середине мая, сославшись на личные обстоятельства. В 2021 году Александр Усс, руководивший тогда краем, возглавил избирательный список «Единой России» на выборах в заксобрание. Но после подведения итогов выборов он отказался от мандата. Как сообщал «Ъ», зарегистрированный кандидат может дважды участвовать в замещении мандата депутата красноярского краевого парламента.

Вчера Совет федерации по заявлению сенатора от законодательной ветви власти Красноярского края Валерия Семенова досрочно прекратил его полномочия. Таким образом, Александр Усс получил возможность быть избранным новым красноярским сенатором.

Напомним, губернатор Александр Усс ушел в отставку в апреле этого года. Тогда после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он говорил, что «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края».

Подробнее — в публикации «Ъ» «От мандата до сената».

Валерий Лавский, Новосибирск