Сенатор от Красноярского края Семенов подал в отставку

Сенатор Красноярского края Валерий Семенов подал заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другое место работы. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совета федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Вчера (22 мая.— "Ъ") поздно вечером поступило заявление от Семенова Валерия Владимировича о сложении полномочий. Причина — переход на другое место работы»,— рассказал господин Тимченко. Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании завтра, 24 мая.

62-летний Валерий Семенов является членом комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Он представляет заксобрание Красноярского края с 2014 года. С 2001 года был депутатом заксобрания региона.

«Ведомости» сообщали, что господин Семенов перейдет на работу в региональное правительство. По словам двух источников издания, он займет пост вице-премьера региона, также отвечающего за работу его постоянного представительства в Москве. Его место в СФ, как ожидается, займет экс-губернатор края Александр Усс.

Подробности — в материале «Ъ» «От мандата до сената».

Лаура Кеффер