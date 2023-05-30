Путин: Украина пытается дезорганизовать работу Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается дезорганизовать работу Запорожской АЭС или использовать «грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы должны понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками дезорганизовать работу на Запорожской АЭС»,— сообщил глава государства в ходе посещения центра креативного пространства «Зотов», отвечая на вопросы о сегодняшней атаке беспилотников на Москву. Владимир Путин также не исключил, что Киев может использовать другие связанные с атомной промышленностью устройства «для реализации провокаций».

Под контроль России Запорожская атомная электростанция перешла в марте прошлого года в начале военной операции на Украине. С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в мае 2023 года предупреждал, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной. 22 мая станцию на несколько часов переводили на генераторы из-за отключения Днепровской ЛЭП, после чего господин Гросси призвал согласовать меры по защите ЗАЭС.

Сегодня, 30 мая, Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное обеспечению безопасности на Запорожской АЭС.

Подробности — в материале «Ъ» «Запорожской АЭС ищут защитников».

Александр Кислов