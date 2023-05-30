Шебекино принимает огонь

Через несколько дней после атаки диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области украинские силовики усилили артиллерийский огонь по Шебекинскому городскому округу. По признанию губернатора Вячеслава Гладкова, минувшая суббота стала «самым тяжелым днем» в этом муниципалитете. С субботы в Шебекинском округе погибли два человека и ранены семь; повреждены более десятка многоквартирных домов и частный сектор, пострадали четыре предприятия, ледовая арена и торговые объекты. Несколько дней подряд по Шебекинскому округу попадает более ста снарядов. Лучшим способом обезопасить жителей приграничья господин Гладков считает присоединение украинского Харькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vvgladkov Фото: t.me / vvgladkov

О первых обстрелах Шебекина 27 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил около полудня. Тогда взрывной волной был поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, несколько попаданий пришлись по пешеходному мосту. Через несколько часов город попал под массированный удар. Стекла и фасады были повреждены в частных и многоквартирных домах, оборвана линия электропередачи.

Третий обстрел Шебекина в субботу оказался наиболее тяжелым по последствиям: господин Гладков назвал 27 мая «самым тяжелым днем» в округе. Погиб охранник действующего предприятия (местные СМИ сообщали о попадании в площадку завода химических добавок «Химтекс»), находившийся во время обстрела на улице. Три человека были ранены: 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей, 17-летний мальчик с контузией и мужчина с рассечениями кожи головы. Позднее Вячеслав Гладков рассказал, что из 241 попадания по территории региона 27 мая 103 снаряда пришлись по Шебекинскому округу.

Ночь с субботы на воскресенье в регионе, по утверждению губернатора, прошла спокойно. Первое официальное сообщение об атаке артиллерии и беспилотника пришло после полудня. В Новой Таволжанке Шебекинского округа пострадали четыре частных домовладения, линии электропередачи и газопровод. В воскресенье под огонь с украинской стороны попали несколько населенных пунктов округа. В самом Шебекине снаряды повредили забор и постройки предприятия, там же произошло возгорание. В селе Безлюдовка попадания пришлись по корпусу базы отдыха, возникло задымление. А в селе Белянка «рядом с частным жилым домом на парашюте был спущен неизвестный предмет». Вечером воскресенья в селе Муром с дрона было атаковано зернохранилище сельхозпредприятия, рассказал губернатор.

Всего 28 мая по Белгородской области выпустили 303 снаряда, из которых 116 — по Шебекинскому округу, уточнил Вячеслав Гладков. В Шебекине дополнительно выявили повреждения в четырех многоквартирных домах (пострадали 60 квартир) и девяти домовладениях. 14 раз из минометов, станковых гранатометов и с помощью дронов-камикадзе был атакован погранпункт. В Безлюдовке зафиксировано 38 прилетов; еще 14 попаданий пришлись по селу Муром (там повреждены четыре домовладения). В селе Вознесеновка зафиксировали 29 прилетов. Еще 22 снаряда попали по одному из промышленных предприятий округа, семь — по Новой Таволжанке (помимо двух ударов с беспилотников): там повреждены восемь домовладений. По поселку Ленинскому выпустили шесть артиллерийских мин; по селу Середа — четыре, по селу Белянка — две. По Грайворонскому округу в воскресенье выпустили 101 снаряд (в том числе 90 — по Козинке), поврежден газопровод. В Белгородском районе зафиксировано 63 попадания, в Волоконовском — 23.

В понедельник украинские обстрелы продолжились. Утром в Шебекине под огонь попали два промышленных предприятия; загорелся цех с лакокрасочными жидкостями. Четверо мужчин поступили в больницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Под обстрел вновь попала Новая Таволжанка, была повреждена ЛЭП. В грайворонской Козинке обстреляли гостиницу и мойку.

А вечером территорию Шебекинского округа артиллерия атаковала более часа. В Графовке погиб мирный житель: он занимался домашним хозяйством, когда во двор прилетел украинский снаряд. В селе выбило окна в десяти частных домах, были повреждены хозпостройки и задета линия электропередачи. Еще одна ЛЭП пострадала в результате вечернего обстрела Шебекина, Мурома и Новой Таволжанки.

По поводу противодействия украинским обстрелам еще в субботу Вячеслав Гладков сообщил, что проведена «большая работа с силовыми структурами»: «Изменения уже есть. Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение — конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации». Тем шебекинцам, у кого есть «сомнения и переживания уже сейчас», губернатор напомнил о возможности перемещения в пункты временного размещения.

Вчера же стало известно, как господин Гладков видит «решение проблемы обстрелов» региона. Для этого, по его словам, необходимо «Харьков присоединить к Белгородской области»: именно из Харьковской области наносится значительная часть ударов по региону. В Кремле это предложение комментировать не стали. Однако, к примеру, Грайворонский округ граничит в большей степени с Сумской областью Украины, чем с Харьковской.

В telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» вчера было опубликовано письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина министру обороны Сергею Шойгу, которое, по данным канала, «не приняли в очередной раз». В письме господин Пригожин заметил, что, исходя из российских боевых уставов, для прикрытия 540-километровой белгородской границы необходимо «100 полков, или 33 дивизии» общей численностью 198 тыс. человек. Господин Пригожин предложил сформировать «отряды территориальной обороны» такой численностью «по принципу формирования подразделений ЧВК "Вагнер"», которые могли бы на ротационной основе (по 60 тыс. единовременно) защищать границу, а в 30-километровой зоне вдоль нее использовать огнестрельное оружие и перемещать вооружение и боеприпасы. Публичной реакции от властей на это письмо не было.

Олег Мухин