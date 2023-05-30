ООН осудила атаки БПЛА на Москву и массированные удары по украинским городам

Представитель ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаки беспилотников на Москву, заявил, что организация осуждает любые атаки в отношении гражданских и гражданской инфраструктуры. При этом, по его словам, атаки беспилотников на столицу России несравнимы с массированными обстрелами украинских городов.

«Мы осуждаем любые атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили. Также важно отметить, что последние атаки в Москве несравнимы с массивными ударами, которые мы продолжаем наблюдать в украинских городах»,— сказал на брифинге господин Дюжаррик.

Сегодня, 30 мая, утром атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье. По данным Министерства обороны, в атаке задействовали восемь БПЛА, все они были поражены. Россия обвинила в произошедшем Украину. Киев официально свою причастность не признал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобными атаками Украина провоцирует Россию на зеркальные действия. Он считает, что атака стала ответом Киева на удар Москвы по штабу украинской разведки.

Подробнее — в материале «Москва проснулась от налета».

Эрдни Кагалтынов