Глава МАГАТЭ: ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили информацию об эвакуации жителей Энергодара, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. Гендиректор организации Рафаэль Гросси считает, что ситуация становится все более непредсказуемой.

«Общая ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии»,— говорится в комментарии господина Гросси на сайте МАГАТЭ.

Господин Гросси сообщил, что агентство оценивает ситуацию с эвакуацией на предмет «возможного влияния на ядерную безопасность». По его словам, экспертам МАГАТЭ не удалось посетить Энергодар за последние дни.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации жителей 18 населенных пунктов вглубь области 5 мая. Речь идет о примерно 70 тыс. человек. В списке значится Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Глава региона ожидает контрнаступления Украины в ближайшее время. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа и член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщали, что эвакуация сотрудников ЗАЭС пока не планируется. Сейчас на станции остановлены все блоки.

Леонид Уварчев