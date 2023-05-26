Совбез ООН 30 мая обсудит обеспечение безопасности Запорожской АЭС

Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник, 30 мая, проведет встречу по ситуации на Запорожской АЭС. На встрече выступит с докладом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщил ТАСС представитель постпредства Швейцарии (она председательствует в мае в СБ) Пьер Гобе.

Он уточнил, что председательствовать на заседании СБ ООН будет глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис. Господин Гобе не стал отвечать на вопрос, намерен ли глава МАГАТЭ представить на встрече проект договоренности о мерах обеспечения безопасности ЗАЭС.

С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Рафаэль Гросси в мае предупреждал, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной. 22 мая станцию на несколько часов переводили на генераторы из-за отключения Днепровской ЛЭП, после чего господин Гросси призвал согласовать меры по защите ЗАЭС.

Подробности — в материале «Ъ» «Запорожской АЭС ищут защитников».

Лаура Кеффер