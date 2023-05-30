Зеленский: приняты решения о сроках, как мы будем двигаться

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания ставки главнокомандующего заявил о принятии решения по срокам, как Киев «будет двигаться». Он не уточнил, что имеет в виду. Последние месяцы Украина регулярно сообщает о планах начать контрнаступление.

«Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика (обсуждались.— "Ъ"). Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились»,— сказал господин Зеленский в видеообращении, которое опубликовано на его сайте.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил накануне, 29 мая, о планах скоро начать наступление на Лиманском направлении. Он заявлял, что определил задачи для подготовки наступления.

Украина планировала контрнаступление несколько месяцев. Смещение сроков Киев объяснял нехваткой оружия. На прошлой неделе начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что военные уже получили необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений.

Как страны Запада готовят Украину к контрнаступлению — в материале «Ъ» «Киев получил пилотный проект».

Леонид Уварчев