Пашинян: согласованного мирного соглашения с Азербайджаном для подписания 1 июня нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что согласованного проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, который можно было бы подписать в Кишиневе 1 июня, нет. По его словам, Армения пока не получила комментарии Азербайджана на ее предложения по проекту документа. Также он назвал неудовлетворительными результаты трехсторонней встречи с президентами России и Азербайджана 25 мая в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В Кишиневе 1 июня состоится пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана, главы Евросовета, президента Франции и канцлера Германии. Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения»,— сказал Никол Пашинян во время выступления в парламенте (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Пашинян отметил, что сейчас обсуждается четвертая редакция мирного соглашения. «Следовательно, на данный момент могу сказать, что нет согласованного проекта, который возможно было бы подписать»,— сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что стороны могут скоро подписать мирное соглашение, если Ереван не изменит свою позицию по территориальному вопросу. В мае Никол Пашинян сообщил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. 25 мая стороны сообщили о решении территориального спора. В обмен господин Пашинян просил предоставить гарантии прав и безопасности проживающих в регионе армян.

О ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян направляется к выходу».

Олеся Павленко