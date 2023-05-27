Отбивших атаку дронов на корабль «Иван Хурс» военнослужащих представят к госнаградам

Военнослужащие экипажа «Иван Хурс», отбившие атаку беспилотных надводных аппаратов, представлены к боевым государственным наградам. Их получат четыре человека, сообщили в Минобороны России.

Награждены старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман. Они представлены к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга», добавили в Минобороны.

По данным ведомства, Украина 24 мая пыталась атаковать корабль «Иван Хурс» тремя беспилотниками. «РИА Новости» утверждает, что они были западного производства. Их уничтожили в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. «Иван Хурс» после этого вернулся в бухту Севастополя.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер