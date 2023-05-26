Минобороны подтвердило возвращение корабля «Иван Хурс» в Севастополь

Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» самостоятельно вернулся в бухту Севастополя, сообщает Минобороны РФ. Ранее об этом сообщил «Ъ» источник в Черноморском флоте.

Согласно видео, которое выложило военное ведомство, видимых повреждений на борту корабля нет. Ранее об отсутствии повреждений сообщал источник «Ъ».

24 мая в Черном море корабль безуспешно попытались атаковать три беспилотных быстроходных катера вооруженных сил Украины.

Атака произошла в 140 км северо-восточнее пролива Босфор, катера были уничтожены ответным огнем. «В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению»,— сообщает Минобороны РФ.

С конца апреля этого года в Черном море корабль обеспечивал безопасность работы газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также судоходства в рамках зерновой сделки.

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Мария Федотова