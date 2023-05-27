«РИА Новости»: корабль «Иван Хурс» был атакован дронами западного производства

Корабль Черноморского флота России «Иван Хурс» 24 мая был атакован морскими дронами западного производства, сообщил источник российского госагентства «РИА Новости». Утверждается, что они были запущены из военно-морского оперативного центра в Очакове, который был открыт при участии США в 2018 году. Беспилотниками управляли с помощью вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученными из США, с целеуказаниями от американских средств разведки, пишет госагентство.

Собеседник «РИА Новости» считает, что дроны не были украинского производства. По его мнению, вид украинских устройств типа «Микола» «не соответствует профилю атаковавших "Иван Хурс"». В связи с этим он сделал вывод, что Киеву была передана «незадекларированная для западной общественности партия новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства». Вероятнее всего, утверждает источник российского агентства, устройства передала Великобритания.

По мнению собеседника «РИА Новости», атака в исключительной морской зоне Турции на удалении 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, «является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии».

Как сообщало Минобороны, Украина пыталась атаковать корабль «Иван Хурс» тремя беспилотными быстроходными катерами. Все они были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. «Иван Хурс» после этого самостоятельно вернулся в бухту Севастополя.

Леонид Уварчев