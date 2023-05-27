Посольство РФ о ядерном оружии: Москва и Минск обеспечивают безопасность в условиях гибридной войны

Посольство РФ в США отреагировало на заявление американских чиновников и дипломатов по поводу перемещения ядерного оружия из России в Белоруссию. Диппредставительство считает, что в условиях «развязанной Вашингтоном» гибридной войны Москва и Минск должны обеспечивать свою безопасность.

«Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Российские дипломаты считают, что меры Москвы и Минска соответствуют международным обязательствам. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что контроль над ядерным оружием остается за российской стороной. Посольство призвало США «заняться самоанализом». Диппредставительство отметило, что Вашингтон десятилетиями держит «внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе» и проводит с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии», в том числе по отработке «применения спецбоеприпасов» против РФ.

Белорусский президент Александр Лукашенко 25 мая сообщил о начале перемещения Россией нестратегического ядерного оружия к подготовленным местам хранения на территории его страны. Президент РФ Владимир Путин сообщал о намерении Москвы разместить нестратегическое ядерное оружие в Белоруссии в марте. В Вашингтоне действия Москвы и Минска охарактеризовали как «провокационные», в Брюсселе — как «ведущие к росту напряженности», а в Берлине — как «ошибочные». Президент США Джо Байден заявлял, что относится к происходящему «крайне негативно».

О реакции Запада — в материале «Ъ» «Запад принимает противоядрие».

Леонид Уварчев