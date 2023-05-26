Der Spiegel: немецкие следователи нашли «украинский след» в подрывах «Северных потоков»

Немецкие следователи получили данные, свидетельствующие о причастности Украины к подрыву «Северных потоков», пишет Der Spiegel. ФРГ ведет собственное расследование инцидента совместно с Данией и Швецией.

Источники издания сообщили, что метаданные электронного письма, отправленного для аренды судна «Андромеда», которое предположительно использовали подрывники, ведут на Украину. Следы взрывчатки, обнаруженные на судне, немецкие следователи идентифицировали как октоген — широко распространенное вещество, пригодное для подводных операций, указали источники Spiegel.

Сейчас немецкое следствие пытается ответить на вопрос о том, могли ли быть причастны к диверсии украинские спецслужбы или кто-либо из представителей украинского госаппарата.

Взрывы на двух нитях газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. До начала 2022 года «Северный поток» был одним из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу (55 млрд кубометров в год). Генпрокуратура России признала инцидент актом международного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал материал, где обвинил в диверсии власти Соединенных Штатов. Вашингтон отверг эти обвинения. Резолюцию России об организации международной комиссии по расследованию инцидентов Совбез ООН не поддержал. Собственное следствие начали Германия, Дания и Швеция.

Григорий Лейба