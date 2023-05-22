«Укрэнерго» заявила о возобновлении подачи электроэнергии на Запорожскую АЭС

Компания «Укрэнерго» сообщила в Telegram, что возобновила электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС). Сегодня, 22 мая, утром станцию перевели на генераторы из-за отключения Днепровской ЛЭП.

Украинская компания заявила, что жители Запорожья были обесточены из-за обстрелов с российской стороны. «"Укрэнерго" возобновило линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание украинской энергосистемы»,— сказано в сообщении.

С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после сегодняшнего инцидента призвал согласовать меры по защите станции. В мае он уже предупреждал, что ситуация в районе ЗАЭС становится потенциально опасной.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер