Глава МАГАТЭ Гросси заявил о нестабильной ситуации с ЗАЭС после ее перевода на генераторы

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал согласовать меры защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС). Он озвучил инициативу после того, как сегодня, 22 мая, станцию перевели на генераторы из-за отключения Днепровской ЛЭП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

«Ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне уязвима. Мы должны согласиться защитить станцию сейчас; эта ситуация не может продолжаться»,— написал господин Гросси в Twitter.

Сейчас электропитание Запорожской АЭС осуществляется от дизельных генераторов. Что стало причиной отключения ЛЭП, неизвестно. С октября 2022 года ЗАЭС управляет АО «Росэнергоатом» (дочка «Росатома»). В мае Рафаэль Гросси заявил, что ситуация в районе станции становится потенциально опасной.

Лаура Кеффер