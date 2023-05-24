Более 500 зданий в Белгородской области повреждены в результате атаки украинских диверсантов

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев сообщил, что в результате вторжения украинских диверсантов 22 мая повреждения получили около 500 зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрела Грайворона

Фото: Виктория Литвин, Коммерсантъ Последствия обстрела Грайворона

Фото: Виктория Литвин, Коммерсантъ

Самые большие разрушения зафиксированы в приграничном селе Козинка, где расположен пункт пропуска, через который вошли боевики. Там они загоняли во дворы технику и окапывались.

«В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 в разной степени [повреждены]: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть "Урагана". Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено»,— сказал господин Бондарев (цитата по ТАСС).

В течение суток в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции. Его отменили, после того как Министерство обороны отчиталось об уничтожении более 70 диверсантов. Ответственность за атаку взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины. В результате вторжения были ранены 12 человек, двое погибли. В больницах сейчас находятся девять раненых: три человека в реанимации в тяжелом состоянии, шесть — уже в отделениях.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков говорил, что у него много вопросов к Минобороны после прорыва диверсантов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал саму ситуацию «рабочим вопросом».

О развитии ситуации в регионе — в репортаже «Ъ» «Стреляли-стреляли, а как же».

Сергей Толмачев, Воронеж