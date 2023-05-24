Главные новости к утру 24 мая

В Госдепартаменте США заявили, что Россия не выполняет обязательства в рамках зерновой сделки. В ведомстве утверждают, что Россия не допускает корабли для вывоза зерна в один из украинских портов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что говорить о мирном урегулировании конфликта России и Украины преждевременно.

Основные эксплуатанты SSJ-100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Подробнее — в материале «Ъ».

В Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на дорогу в центре города. Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил о сбитом в Белгородском районе беспилотнике.

В Пекине началась официальная встреча премьера России Михаила Мишустина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. У господина Мишустина также запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Корпорация AEON запланировала создать экспортера муки и нишевых культур с офисом в Дубае. Подробнее — в материале «Ъ».

Начало судебного разбирательства по делу о фальсификации документов против экс-президента США Дональда Трампа назначено на 25 марта 2024 года.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что жители страны сдали более 37 тыс. единиц нелегального оружия и минно-взрывных устройств с 8 мая. Кампания по сдаче оружия началась после стрельбы в Белграде и муниципалитете Младеновац, в результате которой погибли и ранены десятки человек.

Международный валютный фонд (МВФ) запустил миссию по первому пересмотру программы расширенного финансирования Украины. МВФ проверит соблюдение Украиной опорных пунктов, при условии исполнения которых ей выдали кредит на $15,6 млрд.

Лауреатом Международной Букеровской премии стал болгарский писатель Георги Господинов за роман «Времеубежище». Книга посвящена памяти и времени, а также «милитаризации ностальгии».

О главных событиях 24 мая — в анонсах «Ъ».