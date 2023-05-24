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Коммерсантъ FM
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На дорогу в Белгороде сбросили с БПЛА взрывное устройство

В Белгороде сбросили с БПЛА взрывное устройство на дорогу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительным данных, пострадавших нет. Поврежден один легковой автомобиль.

Господин Гладков также опубликовал фотографию поврежденного автомобиля. На ней видна машина с поврежденным капотом и выбитыми окнами.

Вечером 23 мая о взрыве в Белгороде сообщили местные СМИ. По информации Telegram-канала Shot, инцидент произошел на улице Белгородского полка в центре города.

22 мая в Белгородскую область проникли две группы украинских диверсантов. В ходе боестолкновений погибли два человека, ранено еще 12. По факту произошедшего СКР возбудил шесть уголовных дел. В регионе действует режим контртеррористической операции.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».

Олеся Павленко

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