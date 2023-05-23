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Коммерсантъ FM
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Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что, по мнению США, Россия не выполняет обязательства в рамках зерновой сделки. По его словам, Россия не допускает корабли для вывоза зерна в один из украинских портов.

«Стороны согласились обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна из трех портов. Теперь Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе»,— сказал Мэттью Миллер во время брифинга (цитата по «Интерфакс»).

По его словам, Россия по-прежнему препятствует нормальному функционированию инициативы. Господин Миллер добавил, что выход из сделки грозит ростом цен на продовольствие по всему миру. «Мы вновь призываем Россию прекратить держать в заложниках глобальные поставки продовольствия»,— сказал он.

Зерновая сделка действует до 17 июля, в последний раз ее продлили 17 мая. Для ее дальнейшего продления Россия требует переподключить к международной системе платежей SWIFT Россельхозбанк и восстановить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. В ООН говорили, что будут содействовать содействовать торговым сделкам России через Россельхозбанк. В Кремле называли неконструктивным нежелание некоторых стран Евросоюза переподключить Россельхозбанк к SWIFT.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Олеся Павленко

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