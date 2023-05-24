В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородском районе. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 24 мая, он сообщил, что в Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу. В результате повреждена машина. По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел в центре города на улице Белгородского полка.

22 мая в Белгородскую область проникли две группы украинских диверсантов. В ходе боестолкновений погибли два человека, ранено еще 12. По факту произошедшего СКР возбудил шесть уголовных дел. В регионе вводили режим контртеррористической операции, его отменили днем 23 мая.

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