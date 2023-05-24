Главные анонсы 24 мая

Президент России Владимир Путин в Москве проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В Москве пройдут мероприятия саммита Евразийского экономического союза, в который примет участие президент РФ Владимир Путин. Президент выступит на пленарном заседании на тему «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Пройдет регулярное совещание президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ обсудит тему атаки диверсантов на Белгородскую область.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Пекине, как ожидается, проведет беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

В Москве Пресненский суд рассмотрит представление ФСИН о передаче России осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги.

В Москве в Богоявленском кафедральном соборе состоится церемония прощания с заместителем министра науки и высшего образования РФ, мужем певицы Дианы Гурцкой Петром Кучеренко.

В Москве Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит заключение специальной комиссии, образованной для проверки председателя 6-го кассационого суда общей юрисдикции Александра Ефанова. Ранее стало известно, что в Самару приехала и начала работу комиссия Высшей квалификационной коллегии судей РФ с целью проверки действий председателя суда по подозрению в коррупции.

В Махачкале пройдет второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.

Онлайн-ритейлер Wildberries снизит торговую комиссию для предпринимателей, которые продают на площадке бытовую технику и электронику. В настоящее время комиссия составляет 17%.

Постоянные представители стран ЕС рассмотрят 11-й пакет санкций против РФ.

В Майами состоится встреча доноров, на которой, как ожидается, губернатор Флориды Роберт Десантис объявит о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии для участия в президентских выборах США в 2024 году.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд проведет слушание по существу дела гражданина Украины Дмитрия Голубева, устроившего, по версии следствия, взрыв в здании МРЭО в Мелитополе и планировавшего еще два теракта.