Суд начнет рассматривать дело Трампа о фальсификации документов в марте 2024 года

Начало судебного разбирательства по делу о фальсификации документов против экс-президента США Дональда Трампа назначено на 25 марта 2024 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

Дату первого заседания назначил судья Хуан Мерчан. По его словам, он не собирается препятствовать участию Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии на выборах президента США. CNN отмечает, что начало судебного разбирательства как раз придется на этот период.

Дональд Трамп присутствовал на заседании по видеосвязи, пишет CNN. Ему также зачитали судебный приказ о том, какую информацию о деле он может разглашать, а какую — нет.

В апреле Дональду Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловой документации первой степени, в деле 34 эпизода. По версии прокуратуры, целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году. В мае его также признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Суд предписал выплатить ей $2 млн в рамках урегулирования иска, а также еще $3 млн в качестве компенсации за клевету и ущерб репутации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Женщина, победившая Трампа».

Олеся Павленко