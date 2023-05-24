Вучич сообщил, что жители Сербии сдали 37 тыс. единиц нелегального оружия и взрывных устройств

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что жители страны сдали с 8 мая более 37 тыс. единиц нелегального оружия и минно-взрывных устройств. Он также добавил, что будет бороться за возвращение смертной казни после стрельбы в Белграде и муниципалитете Младеновац, в результате которых погибли и ранены десятки человек.

«К этому моменту у нас свыше 37 200 изъятых единиц оружия и минно-взрывных устройств»,— сказал Александр Вучич в интервью сербскому РТС. Он напомнил, что тем, кто не сдаст нелегальное оружие до 8 июня, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Господин Вучич добавил, что будет «политически бороться в Европе и во всем мире» за возвращение к смертной казни, так как «за то, что произошло в Белграде, Мало-Орашье и Дубоне (муниципалитет Младеновац — "Ъ"), не существует другого наказания». «Пока я президент, я буду бороться всем своим авторитетом и всеми силами, чтобы они получили максимальное наказание, и как гражданин я буду всюду об этом говорить»,— сказал он.

3 мая в школе в центре Белграда 13-летний подросток открыл стрельбу. Погибли десять человек, среди них восемь — дети. Александр Вучич говорил, что стрелявшего поместят в психиатрическую больницу, потому что он не сможет понести уголовную ответственность из-за возраста.

В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац 21-летний молодой человек открыл стрельбу из автомата. Погибли восемь человек, еще 14 ранены. Стрелявшего задержали 5 мая.

После этих двух случаев Александр Вучич пообещал разоружить Сербию. В стране введут мораторий на выдачу разрешений на ношение и хранение огнестрельного оружия на два года, а также ужесточат правила его хранения.

Олеся Павленко