Акции «Яндекса» росли на 12% после новостей о возможной покупке компании Потаниным и Алекперовым

Акции компании «Яндекс» росли на Мосбирже на 12,4% (до 2285,4 руб.) после материала Bloomberg о предложении миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова выкупить контрольный пакет акций (российские активы «Яндекса» оцениваются примерно в $7 млрд).

Рост на уровне 12% фиксировался примерно в 14:30. По данным на 15:19, рост немного замедлился — до 2229 руб. (9,65%).

По данным Bloomberg, глава «Норникеля» Владимир Потанин и глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов рассчитывают получить не менее 51% акций «Яндекса». Как пишет агентство, за Владимиром Потаниным стоит группа инвесторов, в которую входят Роман Абрамович и представители ВТБ — к ним может присоединиться гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов.

По словам источников агентства, стоимость акций определена с учетом распоряжения российских властей: согласно ему, «недружественные» инвесторы должны предоставить не менее 50% дисконта при продаже российских активов.

В конце ноября 2022 года «Яндекс» анонсировал изменения в корпоративной структуре: компания планировала оставить за головной структурой Yandex N.V. только часть бизнеса группы (международные проекты в области облачных технологий), а остальные сервисы (поиск, рекламу) отдать новой группе компаний. Основной акционер «Яндекса» — траст сооснователя компании Аркадия Воложа LASTAR Trust, владеющий 8,5% капитала «Яндекса» и 45,1% голосов.

Анастасия Ларина