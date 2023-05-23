Инсулин попадет в другие руки

Один из крупных европейских производителей инсулинов Novo Nordisk вслед за американскими BMS и Eli Lilly может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибутору, хотя окончательное решение пока не принято. Это приведет к сокращению на российском рынке доли Novo Nordisk, часть которой может перейти российскому «Герофарму», прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

О том, что датская Novo Nordisk, поставляющая инсулин в Россию с 1990-х годов, рассматривает возможность сократить свое присутствие на российском рынке, передав поставки препаратов в страну стороннему дистрибутору, рассказали два источника “Ъ” на фармрынке. Они уточняют, что окончательное решение пока не принято. По словам одного из них, возможный претендент на управление российским бизнесом Novo Nordisk — зарегистрированная в Швейцарии Swixx Biopharma. Он объясняет это тем, что таким образом уже поступили другие западные фармпроизводители, ушедшие из РФ. Речь идет об американских Bristol-Myers Squibb (BMS) и Eli Lilly, передавших Swixx Biopharma поставки своих препаратов в РФ (см. “Ъ” от 28 марта).

В Novo Nordisk на запрос “Ъ” не ответили. Получить оперативно комментарии в Swixx Biopharma не удалось.

Фарминдустрия не попала под западные санкции. Но ряд зарубежных компаний, несмотря на рост своей выручки в России, пытаются уйти из страны под давлением общественности в своих странах и из-за сложностей с логистикой, говорили ранее “Ъ” участники рынка. По данным «СПАРК-Интерфакс», у ООО «Ново Нордиск» — российской «дочки» датской компании — выручка в 2022 году выросла на 13% год к году, до 15,39 млрд руб., чистая прибыль — в 2,3 раза, до 690 млн руб.

Как сообщал в марте этого года РБК, Novo Nordisk уже уведомила Росздравнадзор о планах прекратить к концу 2023 года поставки в РФ «Оземпика» — популярного препарата от диабета, используемого в том числе для похудения. По данным DSM Group, в 2022 году объемы продаж этого средства в фармрознице увеличились на 44% год к году, до 2,2 млрд руб., при госзакупках — в 31 раз, до 581 млн руб.

В первом квартале 2023 года Novo Nordisk продала больше всего операторам госзакупок препарат от диабета «Фиасп» — на 401,28 млн руб., это на 20% больше год к году, говорит руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина. В то же время, по ее словам, в январе—марте сократились госзакупки двух производимых компанией средств: «Ново Рапид Флекспена» — на 10,5%, до 62,39 млн руб., и «Ново Микс 30 Флекспена» — в 1,6 раза, до 69,46 млн руб.

После введения на гостендерах принципа «третий лишний», когда к торгам не допускается иностранный производитель при наличии закупаемого средства у российской компании, Novo Nordisk переключилась на аптечный сегмент, говорит глава Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. За счет фармрозницы компания могла ежегодно увеличивать выручку. Основным игроком в госсегменте по закупке инсулинов теперь является «Герофарм», отмечает господин Богомолов.

Это подтверждается и данными Headway Company, согласно которым в первом квартале этого года закупки по гостендерам, в частности, инсулина аспарта «Ринфаст», производимого компанией, выросли почти втрое, до 418 млн руб. В целом выручка «Герофарма», принадлежащего семье бывшего топ-менеджера «Газпрома» Петра Родионова, в 2022 году увеличилась на 23% год к году, до 7,89 млрд руб., чистая прибыль — на 22%, до 1,68 млрд руб.

Если Novo Nordisk сократит поставки препаратов, то, по мнению медицинского директора «ИФарма» врача-эндокринолога Юлии Трахтенберг, страдающим диабетом придется перейти на средства «Герофарма».

Сейчас на рынке муссируется информация об уходе еще ряда западных фармкомпаний. Один из собеседников “Ъ” называет немецкую Boehringer Ingelheim, выпускающую, в частности, препараты для пациентов с заболеваниями сердца. В 2022 году объемы продаж компании в РФ составили 27 млрд руб. В российской «дочке» компании заявили “Ъ”, что «продолжают работать и поставлять препараты во все регионы страны».

Халиль Аминов, Наталья Костарнова